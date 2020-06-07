Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 61 kuruş, en düşük 210 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,4 artışla 140 milyon 517 bin 779 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 328 lira 61 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 210 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 296 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 299 lira 30 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 24 kuruş, en düşük 100 liradan işlem gördü.