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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:15:53 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,08 azalışla 141 milyon 3 bin 628 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 228 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 49 kuruş, en düşük 204 liradan işlem gördü.

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