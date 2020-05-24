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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:26:30 -
Spot piyasada elektrik fiyatları
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 3 kuruş, en düşük 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 309 artarak 38 milyon 202 bin 851 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 324 lira 3 kuruş, en düşük saat 09.00'da 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 104 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 103 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 250 lira 42 kuruş, en düşük sıfırdan işlem gördü.
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