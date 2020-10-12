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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:22:05 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 69 kuruş, en düşük 244 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,8 azalarak 164 milyon 457 bin 787 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 317 lira 69 kuruş, en düşük saat 06.00'da 244 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 819 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 560 lira, en düşük 257 lira 17 kuruştan işlem gördü.

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