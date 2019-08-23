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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23 Ağustos 2019 Cuma 14:23
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1491 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 231 bin 717 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 353 bin 731 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1491 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 944 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 536 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 1446 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 231 bin 717 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 15 bin 842 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:23
  1. Doğal Gaz
  2. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  3. spot doğal gaz piyasası

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