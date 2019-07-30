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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

30 Temmuz 2019 Salı 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 431 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 782 bin 610 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 571 bin 463 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 431 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 643 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 474 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise bin 388 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 737 bin 185 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 712 bin 747 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:11
  1. Doğal Gaz
  2. EPİAŞ
  3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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