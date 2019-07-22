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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 694 bin 895 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 426 bin 724 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 538 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 500 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise bin 413 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 146 bin 152 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 409 bin 846 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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