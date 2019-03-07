0553 313 94 23

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

07 Mart 2019 Perşembe 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 938 bin 343 lira oldu. Bu miktar, salı günü 2 milyon 7 bin 681 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 953 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 175 milyon 217 bin 276 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 175 milyon 881 bin 429 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:08
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  2. spot doğal gaz piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler atıkları sanat eserine dönüştürdü
    1. Öğrenciler atıkları sanat eserine..
    2. Şenol Güneş: "Bana yazı geldi, 2..
    3. 28 ülke S. Arabistan'a karşı..
    4. Şenol Güneş: "Evet bir hatam var...
    5. AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36..
    6. "Mart güneşi"nde deniz keyfi
    7. Ahmet Kural: “İddianamedeki sözleri..
    8. Atakum’da 5 yıllık gönül belediyeciliği
    9. Bursa’da 3’ü kadın 8 satıcı adliyeye..
    10. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    11. Aliağa ve çevresindeki antik kentler..
    12. Bouteflika’nın adaylığını engelleme..
    13. Alper Taban çarşı esnafıyla bir araya..
    14. AK Parti’li Gülaçar: Kapı tamam sıra..
    15. Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve..
    16. TKDK’den 250 milyon euroluk hibe desteği
    17. Oğlu tarafından öldürülen kadın..
    18. Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi..
    19. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Türk..
    20. Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta..
    21. Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini..
    22. Bitigen’e yeni görev
    23. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    24. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    25. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    26. Papağanları ilaçla bayıltıp kaçak..
    27. Bitki özlerinden kimyasal madde..
    28. Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu
    29. Şanlıurfa'da kavgalı aileler..
    30. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti