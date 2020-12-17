Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1319 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 429 bin 360 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 239 bin 256 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1319 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 837 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1359 lira 39 kuruş, satış fiyatı ise 1280 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 209 milyon 649 bin 266 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 210 milyon 988 bin 842 metreküp olarak kayda geçti.