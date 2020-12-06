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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:11:38 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1318 lira 80 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 320 bin 640 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 593 bin 961 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1318 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 270 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1358 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 1279 lira 24 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 193 milyon 474 bin 119 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 283 bin 779 metreküp olarak kayda geçti.

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