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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:29:37 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 72 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 373 bin 414 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 424 bin 856 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 319 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1354 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1275 lira 28 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 222 milyon 571 bin 794 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 135 bin 9 metreküp olarak kayda geçti.

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