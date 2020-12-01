Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1321 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 424 bin 856 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 37 bin 312 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1321 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 343 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1360 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1281 lira 53 kuruş olarak açıklandı. ​​​​​​​

Türkiye'ye dün 213 milyon 371 bin 529 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 884 bin 720 metreküp olarak kayda geçti.