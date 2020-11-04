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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:35:52 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1395 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 803 bin 585 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 13 milyon 874 bin 269 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1395 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 174 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1437 lira 1 kuruş, satış fiyatı ise 1353 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 162 milyon 820 bin 108 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 159 milyon 513 bin 771 metreküp olarak kayda geçti.

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