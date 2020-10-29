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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:04:39 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1354 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 887 bin 23 lira oldu. Bu rakam salı günü 11 milyon 872 bin 855 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1354 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 675 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1391 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 1313 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 38 bin 882 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 658 bin 598 metreküp olarak kayda geçti.


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