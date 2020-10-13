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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:16:00 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 623 bin 919 lira oldu. Bu rakam pazar günü 18 milyon 749 bin 702 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 688 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 125 milyon 421 bin 245 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 612 bin 110 metreküp olarak kayda geçti.

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