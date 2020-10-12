Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 20 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 749 bin 702 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 15 milyon 728 bin 975 lira idi.



Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 293 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 89 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 103 milyon 173 bin 267 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 865 bin 925 metreküp olarak kayda geçti.

