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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:32:32 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 649 bin 814 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 558 bin 640 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 778 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1353 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1274 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 106 milyon 853 bin 649 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 978 bin 759 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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