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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:54:58 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 558 bin 640 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 364 bin 67 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 709 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1354 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 1354 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 828 bin 650 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 535 bin 364 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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