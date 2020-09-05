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Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-05 14:09:47 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1314 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 364 bin 67 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 464 bin 483 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1314 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 327 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1353 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 1274 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 198 bin 918 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 678 bin 775 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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