Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İZMİR (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 60 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 193 bin 342 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 656 bin 268 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 731 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1348 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 31 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 97 milyon 744 bin 830 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 591 bin 703 metreküp olarak kayıtlara geçti.