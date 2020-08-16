  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:19:52 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 81 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 656 bin 268 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 936 bin 992 lira olarak gerçekleşmişti. 

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 321 bin metreküp olarak tespit edildi. 

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 52 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 108 milyon 324 bin 648 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 367 bin 443 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti
Gündem

Ruslar Oruç Reis’i durdurmaya çalışan Fransa, Yunanistan ve ABD ile böyle dalga geçti

Rus Karikatürist Vitaliy Podvitskiy Doğu Akdeniz’de durdurulmaya çalışılan Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i çizerek; Fransa, ..
Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı
Siyaset

Ali Babacan'dan Joe Biden paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de muhalefetin desteklenip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyle..
Noterlerde uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi nedir?
Gündem

Noterlerde uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

İkinci el araç alım satımından zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Güveni ödeme sistemi nasıl çalışıyor? İşte detaylar.....
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı