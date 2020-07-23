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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:38:51 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1270 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 239 bin 496 lira oldu. Bu rakam salı günü 9 milyon 372 bin 68 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1270 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 914 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1308 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 1232 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 110 milyon 205 bin 337 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 516 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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