Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1272 lira 77 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 355 bin 276 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 170 bin 900 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1272 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 416 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1310 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 1234 lira 59 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 105 milyon 697 bin 187 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 979 bin 948 metreküp olarak kayıtlara geçti.