Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 490 bin 527 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 563 bin 199 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1475 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 690 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1519 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 1430 lira 75 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 66 milyon 741 bin 434 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 66 milyon 647 bin 511 metreküp olarak kayıtlara geçti.

