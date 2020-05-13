Spot piyasada doğal gaz fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1476 lira 40 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 649 bin 31 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 928 bin 450 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1476 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 815 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 1432 lira 11 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 86 milyon 979 bin 803 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 281 bin 210 metreküp olarak kayıtlara geçti.