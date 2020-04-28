Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1384 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 789 bin 462 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 4 milyon 37 bin 589 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1384 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 314 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1426 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 1343 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 81 milyon 911 bin 101 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 81 milyon 726 bin 867 metreküp olarak kayıtlara geçti.



