Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?
Beşiktaş maçı şifresiz izle | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4.maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş maçı şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 4.hafta maçları 2 Kasım Salı akşamı başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman?
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu 4.maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. 3 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak maç TSİ 23.00’de başlayacak. Zorlu maç Exxen platformundan yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport maçı naklen yayımlayacağını duyurdu. CBC Sport'u web sitesi üzerinden ya da uydu alıcınıza gerekli indirme işlemlerini yaptıktan sonra izleyebilirsiniz.
Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
2 Kasım Salı:
20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)
23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)
3 Kasım Çarşamba:
20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)
20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)
23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş
23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)
23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)