Sporseverlerin bu yıl kaçırmak istemeyeceği rotalar

Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü, tuttukları takımın maçını izlemek için yurt dışına çıkmayı göze aldıklarını söylerken, yüzde 77’si ülke içinde seyahat etmekten geri durmadıklarını söylüyor.

Elbette futbol ve basketbol, Türklerin en çok ilgisini çeken spor dalları. Yüzde 88’lik bir kesim futbol, yüzde 47’lik bir kesim ise basketbol maçı izlemek için yollara düşmekten çekinmiyor. Hal böyle olunca 2019 yılında seyahat etmek isteyeceğiniz, spor tutkunlarının koşarak gideceği şehirleri listeledik. Bakalım, bu şehirler hangileri ve ev sahipliği yaptıkları organizasyonlar neler...

THY AVRUPA LİGİ DÖRTLÜ FİNALİ (EUROLEAGUE FİNAL - FOUR)

Türk taraftarlarını en fazla ilgilendiren spor organizasyonlarının başında Euroleague Final-Four'u geliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin lider olduğu Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes de son derece iddialı. THY Avrupa Ligi'ne son yıllarda ağırlığını koyan Fenerbahçe, Final-Four'un en büyük adaylarından biri. Öyle ki sarı-lacivertli taraftarlar biletleri erkenden almaya başladı bile.

2019 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek. Bask Bölgesi'nde yer alan Vitoria-Gasteiz şehrindeki Pabellon Fernando Buesa Arena'da Avrupa basketbolunun en büyüğü belli olacak.

MELBOURNE - UFC 234 WHİTTAKER VS. KELVİN GASTELUM

Avustralya’nın Melbourne şehrinde, 2019’da bilindik organizasyonların ötesinde tek seferlik birkaç etkinlik olacak. Bunlar; Avustralya Açık, Formula 1 Avustralya Grand Prix’si ve Yelken Festivali. Rod Laver Arena, 10 Şubat’ta UFC 234‘e ev sahipliği yapacak ve Avustralyalı Robert “The Reaper” Whittaker, Kelvin Gastelum’a karşı şampiyonluğunu korumaya çalışacak.

Rugby ligi, 15 Şubat’ta yerel köklerini NRL Harvey Normal All-Stars etkinliğiyle kutlayacak ve 2019 sezonunu başlatacak. Avustralya yerlileri, All-Stars’ı Yeni Zelanda Maori Kiwis’i, Greg Inglis, Valentine Holmes ve Kalyn Ponga gibi hakiki oyuncuları ile AAMI Park Melbourne’da izleyebilecek.

LOS ANGELES - NFL

Hollywood ışıltısının ev sahibi şehir, spor dünyasında da öyle. Los Angeles, 1994–2016 yılları arasında profesyonel futboldan uzak kalmıştı. Rams ve Chargers bu sezon NFL’deki en iyi takımlardan ikisi ve Ocak 2020’de Hollywood Park’taki yeni evleri Los Angeles Stadyumu sunacaklar.

Los Angeles takımlarının başarısı; LeBron James’in Lakers’a gelişi, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in LA Galaxy’ye transfer olması ve Dodgers’ın Amerika Ulusal Beyzbol Ligi’nde art arda gelen başarıları ile ABD spor camiasının konuşulan şehri oldu.

TOKYO - RUGBY DÜNYA KUPASI

Rugby Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada ilk kez, geleneksel olarak rugby oynayan ülkelerin dışında bir ülke yarışacak. 2015’teki mükemmel bir gösteriden sonra Japonya, 20 Eylül-2 Kasım 2019 tarihleri arasında rugby âlemini sınırlarına davet edecek. Oyunlar, 12 şehirde oynanacak ve açılış töreni ev sahipliğini Tokyo gerçekleştirecek. Turnuvanın ilk maçı Brave Blossoms (Japonya) ve Rusya arasında oynanacak.

Bu arada Tokyo 2020 Olimpiyatları için hazırlık yapmaya devam ediyor. Yeni Ulusal Stadyum ve diğer 11 mekanın inşaatına devam ediliyor. Çalışmaların büyük bölümü Tokyo Körfezi bölgesinde gerçekleştirilirken, Olimpiyat Su Sporları Merkezi, BMX için yeni olanaklar, kaykay ve voleybol ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

PARİS - FIFA DÜNYA KADINLAR KUPASI

7 Haziran–7 Temmuz arasında düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, dünyadaki tüm futbolseverleri bir kez daha Fransa’ya getirecek bir müsabaka. 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası’nın hem ev sahibi hem de ikincisi, ayrıca da 2018 FIFA Erkekler Dünya Kupası’nın kazananı olan ülke, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde uluslararası futbol turnuvalarına ev sahipliği yapan dördüncü ülke olacak.

Maçlar, Paris’teki “Parc des Princes Stadyumu" dahil 9 yerde oynanacak. Bu organizasyon ABD, Şili, Jamaika, İskoçya ve Güney Afrika’nın ilk dünya kupası olacak. Işıklar şehri, 2019’da ayrıca Formula E‘nin Paris ePrix (27 Nisan), Fransa Açık Tenis Turnuvası (26 Mayıs – 9 Haziran) ve Paris Rugby Sevens (1-2 Haziran) spor organizasyonlarına sahne olacak.

SAO PAULO- COPA AMERİCA

Güney Amerika’nın en büyük futbol turnuvası olan Copa América, 2019 yazında Brezilya’nın 5 şehrine yayılıyor. Oynanacak stadyumlar arasında São Paulo’dan iki stadyum yer alıyor. Bunlar; Estádio Morumbi ve Arena Corinthians.

Brezilya Interlogos parkuru ile F1’in Brezilya Grand Prix’sine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca São Paulo, geleneksellikten uzak olan BIG Festival’e (Brezilya Bağımsız Oyunlar Festivali) ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası e-spor yarışmaları için on binlerce kişi, 22-30 Haziran tarihleri arasında bir hafta sürecek olan etkinliğe akın edecek. 2018 yılında aynı etkinlikte 50 farklı ülkeden 645 bilgisayar oyunu ve mobil oyun sergilenmişti.

2019 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: MADRİD

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi finali, yine binlerce sporseveri bir araya getirecek. 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İspanya'nın Madrid şehrinde, Atletico Madrid’in sahası olan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda yapılacak. Stadyum, 2016 Olimpiyat Oyunları adaylığı nedeniyle 2004 yılında kullanıma kapatıldı. 2013'te, bu stadyumdaki ilk maçını 16 Eylül 2017'de oynayan Atlético Madrid, stadyumun sahibi oldu. Kapandığı sırada 20 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, yenileme çalışmalarının ardından 67 bin 703 kişilik oturma kapasitesiyle yeniden hizmete açıldı.