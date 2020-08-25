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Aktüel Sporda Zafer Bayramı etkinlikleri
Aktüel

Sporda Zafer Bayramı etkinlikleri

30 Ağustos'ta triatlondan bisiklete çeşitli branşlarda spor organizasyonları yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:11:52 -
Sporda Zafer Bayramı etkinlikleri

ANKARA (AA) - Sporda çeşitli branşlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Triatlonda 2020 yılının ilk yarışması Ordu'da "30 Ağustos Zafer Triatlonu" adıyla düzenlenirken, bisiklet branşında Bursa'da GranFondo yarışı organize edilecek.

Atıcılıkta 29-30 Ağustos'ta 21 ilde yapılacak Havalı Silahlar Atıcılık Ligi müsabakaları Zafer Bayramı etkinliği olarak adlandırılırken, dağcılıkta 30 Ağustos Zafer Kupası Lider Yarışması yine aynı tarihlerde İzmir'de yapılacak.

30 Ağustos'ta satrançta Kütahya, İzmir ve Burdur'da çevrim içi turnuva, teniste İzmir'de 27-30 Ağustos tarihlerinde, karatede aynı tarihlerde Sakarya'da Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası ve atletizmde Kütahya Dumlupınar'da 30 Ağustos'ta Büyük Zafer Koşusu düzenlenecek.

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