  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sporda şiddet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Sporda şiddet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2023-12-24 10:33:00 -
Sporda şiddet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Van’da “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” ve “şiddete neden olabilecek açıklamalar” maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan sanal devriye sonucunda; ‘tehdit veya hakaret içeren tezahürat’ ve ‘şiddete neden olabilecek açıklamalar’ maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı
İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı

Yerel

İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara'da suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama
Ankara'da suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama

Gündem

Ankara'da suç örgütüne operasyonda 11 tutuklama

Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı operasyon
Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı operasyon

Gündem

Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı operasyon

Irak ve Suriye'den teröre darbe! İmha edildi!
Irak ve Suriye'den teröre darbe! İmha edildi!

Gündem

Irak ve Suriye'den teröre darbe! İmha edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23