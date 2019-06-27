Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
.
27 Haziran 2019 Perşembe 17:48
Sporda şiddet kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:48
YORUM YAZ