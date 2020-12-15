Sporda 2020 böyle geçti (9)

ANKARA (AA) - Sporda 2020 yılının Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

- UEFA Süper Kupa'yı Bayern Münih kazandı

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 45. UEFA Süper Kupa maçında karşılaştı.

Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

- ABD Açık'ta şampiyon Osaka ve Thiem

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kazandı.

Turnuvada tek erkekler finalinde ise Avusturyalı Dominic Thiem, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 27 yaşındaki Thiem, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında şampiyon oldu.

- Fransa Bisiklet Turu'nun kazananı Pogacar

107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğu BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar elde etti.

Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen organizasyon, Mantes-la-Jolie ile başkent Paris arasındaki 122 kilometrelik 21. etapla sona erdi.

Kariyerinin ilk grand (büyük) tur zaferini yaşayan Pogacar, organizasyon tarihinin ilk Sloven şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

Yılın 9. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Eylül:

- TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, Ankara'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

3 Eylül:

- Türkiye Futbol Federasyonu, Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

4 Eylül:

- Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.

6 Eylül:

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

8 Eylül:

- Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi. Sofuoğlu, ikinci sırada tamamladığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, zirvenin sahibi oldu.

- Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

- Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'i açıklandı. Defansta görev yapan 24 yaşındaki milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi ilk 11'inde yer aldı.

9 Eylül:

- Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

12 Eylül:

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kazandı.

13 Eylül:

- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul tekler final maçında Kanadalı Bouchard'ı 2-1 yenen Rumen Maria Tig, şampiyon oldu.

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

14 Eylül:

- Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

15 Eylül:

- Vedat Muric, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

17 Eylül:

- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu. Bakü Olimpiyat Stadı 'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Diagne (2) ve Luyindama attı.

18 Eylül:

- Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağladı.

19 Eylül:

- İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı. Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü.

20 Eylül:

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci oldu. FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Büyük Britanyalı Red Bull pilotu Elfyn Evans, rakiplerini geride bırakarak 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti. Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville ikinci ve aynı takımdan 9 kez dünya şampiyonluğu bulunan Fransız Sebastien Loeb üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldu.

- BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı. Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen organizasyon, Mantes-la-Jolie ile başkent Paris arasındaki 122 kilometrelik 21. etapla sona erdi. Kariyerinin ilk grand (büyük) tur zaferini yaşayan Pogacar, organizasyon tarihinin ilk Sloven şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Toplam 3 bin 470 kilometrelik turu, 87 saat 20 dakika 5 saniyede bitiren Pogacar'ın 59 saniye arkasındaki vatandaşı Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. oldu.

22 Eylül:

- Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Almanya'nın Leipzig Kulübüne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

24 Eylül:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk ettiği Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

- Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı. Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

26 Eylül:

- 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

27 Eylül:

- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışan Aslıhan Naran Akkay-Ruken Ülgey ikilisi, genç kızlar iki tek kategorisinde bronz madalya kazandı.

28 Eylül:

- Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.

30 Eylül:

- Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu.