Sporda 2020 böyle geçti (8)

ANKARA (AA) - Sporda 2020 yılının Ağustos ayında, Dünya Fair Play Konseyi'nin tanıtım dalında verdiği büyük ödülü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu aldı.

TMOK Fair Play Komisyonu, ödülü, İzmir Bornova Belediyesinin desteklediği TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'yla elde etti.

Ağustosta ayrıca Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ağustos ayında ABD'de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek Western & Southern Açık'tan çekildi.

2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul'un, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edilmesi de ağustos ayında oldu.

Yılın 8. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Ağustos:

- Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

4 Ağustos:

- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.

- Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 116-108 yenerek Batı Konferansı birinciliğini garantiledi.

- İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, futbolu bıraktığını açıkladı.

5 Ağustos:

- Dünya Fair Play Konseyi'nin tanıtım dalında verdiği büyük ödülü, TMOK Fair Play Komisyonu elde etti. Komisyon ödüle, İzmir Bornova Belediyesinin desteklediği TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'yla layık görüldü.

- Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Arda Turan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

- Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

- Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

7 Ağustos:

- Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

8 Ağustos:

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo getirildi.

9 Ağustos:

- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

12 Ağustos:

- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

- Serena Williams 6 ay sonra ilk kez korta çıktı. Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, şubat ayından bu yana oynadığı ilk maçta Bernarda Pera'yı 2-1 yenerek Top Seed Açık Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden seçildi.

- İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

13 Ağustos:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

14 Ağustos:

- TFF, 2019-2020 sezonu liglerini tescil etti.

15 Ağustos:

- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.

- Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

17 Ağustos:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

- Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.

19 Ağustos:

- İspanya'nın Barcelona Kulübü, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.

- 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti.

20 Ağustos:

- TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

21 Ağustos:

- Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

24 Ağustos:

- Şampiyonlar Ligi kupası, 6. kez Bayern Münih'in oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyonluğa ulaştı.

- Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

25 Ağustos:

- MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

- 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak.

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

26 Ağustos:

- Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

27 Ağustos:

- 2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek Western & Southern Açık'tan çekildi.

- 30 Ağustos:

- Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

- At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Belçika Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.