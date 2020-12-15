Sporda 2020 böyle geçti (7)

ANKARA (AA) - Sporda 2020 yılının Temmuz ayında, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de karşılaşmalar, temmuz ayında tamamlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Böylece Medipol Başakşehir, tarihinde ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6. takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nı ise finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor kazandı.

Temmuz ayında ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacağını açıkladı. Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını belirtti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ise Real Madrid, 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamladı.

Yılın 7. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Temmuz:

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon lira destek vereceğini duyurdu.

- UEFA, 2021 yılında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım şartlarında ve şampiyona organizasyonunda değişiklik yaptı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

2 Temmuz:

- İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbol takımının başına Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u getirdi.

- Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, takımıyla son antrenmanına çıktı ve sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı.

- Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in Kovid-19 testi negatif çıktı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti.

- MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda "Yanımızda ol" sloganıyla SMS yardım kampanyasını hayata geçirdi.

3 Temmuz:

- Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

4 Temmuz:

- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.

- Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Igor Kokoskov olduğunu açıkladı.

- Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

5 Temmuz:

- Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da Kovid-19 tespit edildi.

- Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

6 Temmuz:

- Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga'da kaldı.

8 Temmuz:

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti. Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.

- Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

9 Temmuz:

- Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ana paydaşı olduğu ve bu sene 4. kez düzenlenmesi planlanan Dünya Göçebe Oyunları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

- Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Gürcü yıldız oyuncu Tornike Shengelia'yı renklerine bağladı.

- İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

10 Temmuz:

- TFF, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Temmuz:

- TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

13 Temmuz:

- CAS, UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City'ye verdiği iki sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

- Bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu'nun, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

14 Temmuz:

- Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

16 Temmuz:

- Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) çevrim içi yapıldı.

- İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

18 Temmuz:

- TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.

- Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

19 Temmuz:

- Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

- Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

20 Temmuz:

- Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.

- Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

22 Temmuz:

- UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

23 Temmuz:

- Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktörlük görevine Mircea Lucescu'yu getirdiğini duyurdu.

- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı.

24 Temmuz:

- Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transferi gündemde olan Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

25 Temmuz:

- Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı

- Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

26 Temmuz:

- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2019-2020 sezonunda Juventus, şampiyon oldu.

28 Temmuz:

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

- Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen ve dört gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından vazgeçti.

29 Temmuz:

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını açıkladı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini ve 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.

30 Temmuz:

- CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddetti.

- TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

- FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.