Sporda 2020 böyle geçti (4)

ANKARA (AA) - 2020 yılının Nisan ayında Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi ve Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kupa, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerin ardından iptal edilmişti. FIG, yayınladığı kararla eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi.

Buna göre milli cimnastikçilerden Ümit Şamiloğlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel aletinde bronz madalya elde etti.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) play-offları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi. UEFA yaptığı açıklamada, üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, haziranda oynanması planlanan tüm kadın ve erkek milli takım maçlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini belirtti.

Nisan ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Nisan:

- UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) play-offları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2 Nisan:

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

3 Nisan:

- Türkiye Futbol Federasyonu, takımların hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.

4 Nisan:

- Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi.

7 Nisan:

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi.

9 Nisan:

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

10 Nisan:

- Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi; Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti.

11 Nisan:

- Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

- Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

15 Nisan:

- 2017 yılında 37'ncisi düzenlenen Londra Maratonu'nu erkeklerde birinci bitiren Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.

- Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendiği açıklandı.

18 Nisan:

- İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen 2020 Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında Sabrina Ionescu, New York Liberty tarafından ilk sırada seçildi.

19 Nisan:

- İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılması için test merkezine çevrildi.

22 Nisan:

- Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

23 Nisan:

- UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezonki (2019-2020) CEV organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.

24 Nisan:

- Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

- FIFA, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

27 Nisan:

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

- UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.

- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

28 Nisan:

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), eski milli atlet Gülcan Mıngır'ın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.

30 Nisan:

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

- 2021 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 2022'ye ertelendi.

- Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi.

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı.