Sporda 2020 böyle geçti (11)

ANKARA (AA) - Sporda 2020 yılının Kasım ayında, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti.

Maradona, Arjantin'de Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti. Maradona, kasım ayı başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.

Efsane futbolcu, Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

- Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sezonun şampiyonunu belirledi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye Grand Prix'sinde 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu yakaladı.

- 42. İstanbul Maratonu koşuldu

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun startı Yenikapı'daki meydandan verildi. Yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında parkur değişikliğine gidilen, ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan İstanbul Maratonu'nda atletler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü iki kez geçti.

Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang ilk sırada tamamlarken vatandaşı Felix Kimutai ikinci Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele üçüncü oldu. Kadınlarda maratonu Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei kazanırken, maratonu Etiyopyalı sporcular Hiwot Gebrekidan ikinci, Tigist Memuye üçüncü tamamladı.

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, "3 çember 2 labut" aletinde Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu kategoride ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Yılın 11. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Kasım:

- F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. Mercedes F1 Takımı, takımlar klasmanında üst üste 7. kez şampiyon olmayı garantiledi.

- Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 17 Eylül 1932'de dünyaya gelen Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu.

2 Kasım:

- Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

4 Kasım:

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Demba Ba attı.

5 Kasım:

- Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi. Emre, 50 metre kurbağalamada 25.29 ile dünyanın en iyi 2. derecesini yaparken, kısa kulvar dünya rekoruna da 4 salise yaklaştı. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

6 Kasım:

- "Futbolda şike" davasında tüm sanıklar "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti. Yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yargılama kapsamında haklarındaki kararlar bozulan ve dosyaları ayrılan 20 sanıklı davada ise eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında olduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine, bir sanığın ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti



7 Kasım:

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Kovid-19'a yakalandı.

- Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı.

8 Kasım:

- N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, tadınlarda Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

10 Kasım:

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si için İstanbul'da bulunan Formula 1 pilotları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Sarayburnu'nda saygı sürüşü yaparak andı.

- Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.

- Güreşte Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 8 ay uluslararası turnuvalardan uzak kalan milli güreşçiler, Polonya, Rusya ve Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonlarda toplam 46 madalya kazandı.

- Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

11 Kasım:

- Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı.

- 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

13 Kasım:

- Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

14 Kasım:

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.

- Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

15 Kasım:

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

- Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Türkiye Grand Prix'sinde 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu yakaladı.

- UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

19 Kasım:

- UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile Türkiye maçı oynandı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.

- Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak vefat etti. Reşit Karabacak, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20 Kasım:

- A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

21 Kasım:

- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

22 Kasım:

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

25 Kasım:

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

- Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti.

Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona, kasım ayı başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

26 Kasım:

- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yendi.

27 Kasım:

- Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

- Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu: "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

- Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona toprağa verildi. Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

28 Kasım:

- Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, "3 çember 2 labut" aletinde Avrupa şampiyonu oldu.

- Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu.

- Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehri 27 yıl sonra ziyaret etti.

- 2020 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni, Zamalek'i 2-1 yenen El-Ehli kazandı.

29 Kasım:

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti. Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başardı. Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olduğu belirtilen Grosjean, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

- Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

- Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi.

30 Kasım:

- Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

- Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

- Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı.











