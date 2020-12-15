Sporda 2020 böyle geçti (10)

ANKARA (AA) - Sporda 2020 yılının Ekim ayında, milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırdı, erkekler 100 metre ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda 50 metre kurbağalamada 25.50 saniyelik derecesiyle Avrupa kısa kulvar rekorunu kıran 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplinde skins yarışlarında 100 metre mücadelesini de ilk sırada bitirdi. Emre, 57.17 saniyelik derecesiyle Alman Marco Koch'un 0.09 saniye önünde podyumun zirvesine çıktı.

Milli yüzücü, eleme usulü yapılan 50 metre kurbağalama skins yarışlarında da ilk sırayı aldı. Emre, 25.73'lük derecesiyle finalde yarıştığı ABD'li Caeleb Dressel'a 0.47 saniye fark attı.

- Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de podyumda

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışında ve Superpole yarışında birinci oldu.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu, Superpole yarışında 1.36.154'lük derecesiyle, şampiyonada kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.

- Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de 3'üncü oldu

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda adından söz ettiren Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, Portekiz'de 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde şampiyonanın son ayağında ikinci yarışta piste çıktı.

Genç milli motosikletçi Bahattin, son yarışı bitiş çizgisine çok az bir saniye kala 4. olarak bitirdi. Bu başarısıyla pilotlar klasmanında 142 puana yükselen Bahattin Sofuoğlu, şampiyonayı 3. sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.





- Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da birinci

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın Belçika'da gerçekleştirilen dördüncü ayak ikinci yarışında birinci oldu. Belçika'daki Spa-Francorchamps'ta koşulan ilk yarışı ikinci sırada geçen Ayhancan Güven, hafta sonunun ikinci yarışında ise zafere ulaştı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, baştan sona lider götürdüğü yarışı en yakın rakibine 3.4 saniye fark atarak damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

- Budapeşte Grand Slam'da milli judoculardan altın madalya

Budapeşte Grand Slam'da erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ile kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın madalya kazandı.

Ekim ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Ekim:

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

4 Ekim:

- Mili çekiççi Özkan Baltacı, 1968 ve 1972 Olimpiyatları'nın altın madalyalı atleti Kipchoge Keino adına Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilk kez düzenlenen "World Athletics Challenge Yarışması"nda ikinci oldu.

- Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

5 Ekim:

- Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

- Türkiye, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2020 Balkan Milletler Motokros Kupası'nda 3'üncü oldu.

8 Ekim:

- İspanya'da düzenlenen atletizm şampiyonasında Ugandalı Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metrede, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

- İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.

9 Ekim:

- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

10 Ekim:

- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.

11 Ekim:

- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

13 Ekim:

- Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

14 Ekim:

- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.

15 Ekim:

- 2017 Londra Maratonu'nu kazanan Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

16 Ekim:

- Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu.

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması'nda senior erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ikincilik, junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan ise üçüncülük elde etti.

18 Ekim:

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışı ve Superpole yarışında birinci, ikinci yarışında ise 3. oldu.

- Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu.

- Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın Belçika'da gerçekleştirilen dördüncü ayak ilk yarışında ikinci, ikinci yarışında ise birinci oldu.

19 Ekim:

- Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, GT Open serisinin Belçika'daki 5. ayağında ikinci yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene ilk kez düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası'nın birincisi Özcan Yılmaz oldu.

22 Ekim:

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

23 Ekim:

- UEFA ülke puanı klasmanında geçen sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü.

24 Ekim:

- Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da milli judocular Vedat Albayrak ve Kayra Sayit altın madalya kazandı.

- Motor sporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, serinin 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde birinci oldu.

- Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'yi madalya sıralamasında birinciliğe taşıdı.

25 Ekim:

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Hamilton, kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde etti.

26 Ekim:

- Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya kazandı. 75 kiloda Şennur Demir altın, Busenaz Çakıroğlu 51 kiloda gümüş, Aycan Güldağı ise 57 kiloda bronz madalya elde etti.

27 Ekim:

- Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırdı; erkekler 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.

28 Ekim:

- VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

- Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirdi.

31 Ekim:

- Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı.