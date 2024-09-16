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Gündem Spor yorumcusu Ahmet Çakır hayatını kaybetti!
Gündem

Spor yorumcusu Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 14:14:00 - 2024-09-16 15:15:13
Spor yorumcusu Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

2022'den bu yana beyin tümörü ile mücadele eden spor yorumcusu, gazeteci Ahmet Çakır hayatını kaybetti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) 2000-2002 arasında başkan yardımcısı, 2009-2012 döneminde ise genel sekreter olarak görev yapan, 15’i futbolla ilgili ikisi de edebiyat olmak üzere 17 kitabı bulunan, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olan gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Çakır, vefat etti.

Son dakika: Ahmet Çakır hayatını kaybetti

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi yayımladığı başsağlığı mesajında, “Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı üyemiz Ahmet Çakır’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin” dedi.

TSYD cenaze töreniyle ilgili detayların kısa süre içinde paylaşılacağını aktardı.

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