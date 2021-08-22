Spor yorumcuları: Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmasında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı. Aralarında Rıdvan Dilmen'in de bulunduğu spor yorumcuları Beşiktaş'ın penaltısının verilmediğini söyledi.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada en çok konuşulan pozisyon, Papy Djilobodji - Kenan Karaman pozisyonu oldu. Papy'nin, Kenan Karaman'a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleye Hakem Ümit Öztürk penaltı kararı vermedi.
Tartışılan pozisyon için hakem otoriteleri 'tartışmasız penaltı olmalıydı' yorumunu getirdi.
Penaltı pozisyonuna yapılan yorumlar;
Rıdvan Dilmen: "Kenan Karaman'ın yerde kaldığı pozisyon tartışmasız penaltı. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi."
Erman Toroğlu: Kenan Karaman, Papy Djilobodji pozisyonu net penaltı! Beşiktaş'a penaltı vermeliydi.
Eski Hakem Abdullah Yılmaz: "Kenan Karaman'a yapılan müdahale çok açık bir penaltı."
Ceyhun Eriş: Kenan'a net bir müdahale var.
Reha Kapsal: Net bir penaltı!
Gökhan Keskin: Rakip direk Kenan'ın ayağına vuruyor, bence penaltı!
Deniz Çoban: "Net penaltı."
Bülent Yıldırım: "Müdahale rakibe. Penaltı."