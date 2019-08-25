Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları 25 Ağustos
Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları merak ediliyor. Süper Lig'in ikinci haftasında ilk maç Beşiktaş-Göztepe ile başladı. Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki ilk puanlarını aldı. Fenerbahçe ise geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir’i 2-1 yendi. Peki 25-25 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları.25 Ağustos 2019 Pazar 20:14
Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları merak ediliyor. Süper Lig'in ikinci haftasında ilk maç Beşiktaş-Göztepe ile başladı. Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki ilk puanlarını aldı. Fenerbahçe ise geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir’i 2-1 yendi. Peki 25-25 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları.
Ankaragücü Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 21:45'de oynanan maçlarda Alanyaspor Kasımpaşa'yı 4-1, Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
23.08.2019 - 20:30 | Beşiktaş 3-0 Göztepe
Cumartesi
24.08.2019 - 19:15 | MKE Ankaragücü 1-1 İM Kayserispor
24.08.2019 - 21:45 | Aytemiz Alanyaspor 4-1 Kasımpaşa
24.08.2019 - 21:45 | Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Pazar
25.08.2019 - 19:15 | Çaykur Rizespor 1-0 DG Sivasspor
25.08.2019 - 19:15 | Trabzonspor 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
25.08.2019 - 21:45 | Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.08.2019 - 21:45 | Galatasaray - Konyaspor
Pazartesi
26.08.2019 - 20:00 | Gazişehir FK - Gençlerbirliği
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