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Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları 25 Ağustos

Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları merak ediliyor. Süper Lig'in ikinci haftasında ilk maç Beşiktaş-Göztepe ile başladı. Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki ilk puanlarını aldı. Fenerbahçe ise geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir’i 2-1 yendi. Peki 25-25 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:14
Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları 25 Ağustos

Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları merak ediliyor. Süper Lig'in ikinci haftasında ilk maç Beşiktaş-Göztepe ile başladı. Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0 galip ayrılarak ligdeki ilk puanlarını aldı. Fenerbahçe ise geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir’i 2-1 yendi. Peki 25-25 Ağustos Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları.

Ankaragücü Kayserispor ile 1-1  berabere kaldı. 21:45'de oynanan maçlarda Alanyaspor Kasımpaşa'yı 4-1, Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

23.08.2019 - 20:30 | Beşiktaş 3-0 Göztepe

Cumartesi

24.08.2019 - 19:15 | MKE Ankaragücü 1-1 İM Kayserispor

24.08.2019 - 21:45 | Aytemiz Alanyaspor 4-1 Kasımpaşa

24.08.2019 - 21:45 | Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Pazar

25.08.2019 - 19:15 | Çaykur Rizespor 1-0 DG Sivasspor

25.08.2019 - 19:15 | Trabzonspor 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor

25.08.2019 - 21:45 | Antalyaspor - Yukatel Denizlispor

25.08.2019 - 21:45 | Galatasaray - Konyaspor

Pazartesi

26.08.2019 - 20:00 | Gazişehir FK - Gençlerbirliği

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:14
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