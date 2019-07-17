Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi mi? Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig fikstürü son dakika haber: Futbolseverlerin dört gözle beklediği Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstürü çekildi mi, ne zaman çekiliyor? Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın (18 Temmuz) gerçekleştirilecek.

Süper Lig fikstürü son dakika haber: Futbolseverlerin dört gözle beklediği Süper Lig maçları için heyecan dorukta. Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig fikstürü çekildi mi, ne zaman çekiliyor? Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın (18 Temmuz) gerçekleştirilecek. Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2019-2020 sezonu Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de yapılacak. Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

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