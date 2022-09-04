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Yerel Spor salonu cinayeti zanlıları yakalandı
Yerel

Spor salonu cinayeti zanlıları yakalandı

İstanbul, Fatih'te bir spor salonunda yaşanan cinayet olayının zanlıları yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:01:00 -
Spor salonu cinayeti zanlıları yakalandı

Olay, önceki akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali Mahallesi’ndeki bir spor salonunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Azerbaycan uyruklu spor eğitmeni Jeyhun A., ile Zeynal A. ve İadıgar G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeynal A., ile İadigar G., Jeyhun A.’nın çalıştığı spor salonuna geldi. Zeynal A. ile İadigar G., burada Jeyhun A.’yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

O esnada spor salonunda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Jeyhun A.,’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olayı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Kimlikleri tespit edilen Zeynal A. ile İadigar G., kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorguda zanlılar Zeynal A., ile İadigar G.’nin alacak verecek meselesi yüzünden Jeyhun A. ile küfürleştiklerini, daha sonra spor salonuna gelerek spor yaptığı esnada cinayeti gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Şahıslar daha sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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