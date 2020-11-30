Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşti. Tüm Türkiye ilave tedbirlerin alınıp alınmayacağını sorguluyordu. Spor salonlarında çalışanlar ve üyelikleri bulunanalar bugün Spor salonları kapandı mı, kapanacak mı? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Spor salonları kapatıldı mı?

Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunapark faaliyetlerine ara verilecektir.

Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

Spor salonları ile ilgili henüz bir karar açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı akabinde "- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir." açıklamasında bulundu. Spor salonları için bir bilgi mevcut olmamak ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ortaya çıkacaktır.

Spor salonları ile ilgili Kabine toplantısı sonrası bir kısıtlama gelmiş değil. Ayrıntılar İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası belli olacak.