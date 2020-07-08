2018-2019 eğitim öğretim yılının başında spor liselerine girişte LGS puanı şartı kaldırılmıştır. Öğrenciler; yetenek sınavıyla güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınıyor.

İl il spor liseleri

Spor lisesinde okumak isteyenler Türkiye genelinde kaç tane spor lisesi olduğunu merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 8 'i Tematik olmak üzere 74 Spor Lisesi bulunmaktadır.

Spor Liselerine öğrenci alımı Yetenek Sınavıyla yapılmaktadır. Öğrenci seçiminde Ortaokul Başarı Puanı ve Yetenek Sınavından alınan Puan belli bir formüle göre toplanarak hesaplanır ve başvuranlar arasında puan üstünlüğüne göre alım yapılır.

Spor Liseleri Taban Puanları

Öğrenciler spor liselerinin isimlerini ve puanlarını merak ediyor. Yetenek sınavıyla öğrenci alan spor okullarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

Spor Lisesi başvuru şartları

Ortaokul veya imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfından mezun olmak ya da Geçici eğitim merkezini (GEM) bitirmek.

Başvuru Tarihleri içerisinde öğrenim görmek istediği spor liselerinden en fazla iki farklı okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunmak. (Başvurular genelde Haziran ayının 1. ila 4. haftası arasında alınır).

Başvuru süresi içerisinde İstenilen Evrakları başvuruda bulunulan okul müdürlüğüne sunmak.

Spor lisesi giriş şartları

Yetenek Sınavında 50 (elli) baraj puanını geçmek

Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçütleri Çizelgesine göre 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan değerlendirilme sonucunda puan üstünlüğüne göre Asıl veya Yedek listeye girmek.

Yedekten kayıt hakkı kazananlar okuldan veya internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca öğrenci velilerine bildirilir.

Açık kontenjanı kadar yedek listesinde yeterli sayıda öğrenci olmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar yeniden sınav açar ve aynı usullerle öğrenci başvurusu alımı ve sınavı yapar.