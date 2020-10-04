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Spor Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya'dan milli eskrimcilere ziyaret
Spor

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya'dan milli eskrimcilere ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:12:33 -
Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya'dan milli eskrimcilere ziyaret

ANKARA (AA) - Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Antalya'da kampta olan milli eskrimcileri ziyaret etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli eskrimcilerle bir araya gelen Kocakaya, hem kamp hakkında bilgi aldı hem de bu branşa dair değerlendirmelerde bulundu.

Milli eskrimcilere olan güvenini vurgulayan Kocakaya, ziyarette şunları kaydetti:

"Gençler ve yıldızlar kategorilerinde Avrupa şampiyonları, dünyada dereceler alan sporcularımız var. Şu anda bütün hedefimiz, bu başarının büyükler kategorisine taşınması. Bu isteğimiz olursa Türkiye'de eskrimin, sporun kaderi değişecek. Ben şahsen onlara çok güveniyorum. Sporcularımız 85 milyon nüfuslu ülkemizin çok değerli varlıkları. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek, bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımız bizler için çok önemli. Dolayısıyla onları ziyaret etmek de bizim boynumuzun borcu."


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