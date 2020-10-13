Spor federasyonlarına Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay için fidan kampanyasına destek çağrısı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için başlatılan fidan bağışı kampanyasından dolayı spor kulüplerine teşekkür etti ve spor federasyonlarına destek çağrısı yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Kasapoğlu açıklamasında, "Yeşil bir dünya ve geleceğimiz için iyilikte yarışarak #HatayİçinElEle diyen spor kulüplerimize ve spor medyamıza şükranlarımı sunuyorum. Federasyonlarımızı da bu yarışa katılmaya davet ediyor; pası Türkiye Futbol Federasyonuna atıyorum." ifadelerini kullandı.