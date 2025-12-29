Spor camiasından şehitler için taziye mesajları
Spor camiası, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Hain saldırı sonucunda 3 kahraman polisimiz şehit oldu, 6 terörist öldürüldü. 8 polis ile 1 bekçi ise yaralandı. Spor camiası, şehit olan polislerimiz için taziye mesajları yayımladı, yaralı polislere şifa diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu: Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz.
Beşiktaş: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda hain saldırı sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralanan polislerimize acil şifalar diliyoruz.
Fenerbahçe: Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz.
Galatasaray: Yalova’da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz.
Trabzonspor: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz.
Başakşehir: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polislerimize Yüce Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.
Samsunspor: Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.
Gaziantep FK: Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen polislerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Alanyaspor: Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Kayserispor: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
Çaykur Rizespor: Yalova’da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Antalyaspor: Yalova'da DEAŞ terör örgütü operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu, 8 polisimiz ve 1 bekçimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
Fatih Karagümrük: Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz.
Gençlerbirliği: Yalova’da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz.
