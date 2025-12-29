Spor camiasından şehitler için taziye mesajları

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Hain saldırı sonucunda 3 kahraman polisimiz şehit oldu, 6 terörist öldürüldü. 8 polis ile 1 bekçi ise yaralandı. Spor camiası, şehit olan polislerimiz için taziye mesajları yayımladı, yaralı polislere şifa diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu: Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz.

Beşiktaş: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda hain saldırı sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralanan polislerimize acil şifalar diliyoruz.

Fenerbahçe: Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz.

Galatasaray: Yalova’da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz.

Trabzonspor: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz.

Başakşehir: Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polislerimize Yüce Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Samsunspor: Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Gaziantep FK: Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen polislerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Alanyaspor: Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Kayserispor: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Çaykur Rizespor: Yalova’da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Antalyaspor: Yalova'da DEAŞ terör örgütü operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu, 8 polisimiz ve 1 bekçimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Fatih Karagümrük: Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz.

Gençlerbirliği: Yalova’da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz.