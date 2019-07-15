Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü kupalar ile döndü Kayseri BüyükşehirBelediyesi Spor A.

Kayseri BüyükşehirBelediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımları kızlarda Türkiye dördüncüsü erkeklerde ise Türkiye altıncısı oldular.

10-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen Minik Kız ve Minik Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonasında Spor AS Gençlik ve Spor Kulübü Kız Takımı Türkiye 4.’sü, Erkek takımı iseTürkiye 6.’sı olmuştur.

Birçok takımın arasındabüyük bir başarıya imza atan Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü bundan sonraki katılacağı Türkiye Şampiyonalarında kupayı Kayseri’ye getirmek istiyor.

Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Almış oldukları derecelerden dolayı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.

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