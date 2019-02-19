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"Spor alışkanlığını yaymak zorundayız"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Gençlik merkezlerimizi artık üniversitelerimizde açma fikri geliştirdik. İlk gençlik merkezimizle ilgili protokolü Ege Üniversitesi ile imzalayacağız"- "Maalesef toplumumuzdaki spor alışkanlığı yeteri kadar değil. Bu alışkanlığı yaymak zorundayız"

19 Şubat 2019 Salı 14:32
"Spor alışkanlığını yaymak zorundayız"


İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerini artık üniversiteler bünyesinde açma fikri geliştirdiklerini, bu kapsamda ilk protokolü Ege Üniversitesi ile yaptıklarını belirtti.

Ege Üniversitesinde yapılacak gençlik merkezi için rektörlük binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Kasapoğlu, kendisinin de akademisyen olduğunu hatırlatarak, üniversiteler ile devlet iş birliğini her zaman çok önemsediğini söyledi.

Üniversitelerle her alanda iş birliği yapılması gerektiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sportif ve gençlere yönelik yatırımlar açısından üniversitelerimizin çok önemli olduğunu her zaman paylaşıyorum. Bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerde üniversiteleri baz alacağız. Bizim 300 tane gençlik merkezimiz var. Gençlerimiz, sanatsal, bilimsel, kültürel birçok faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Gençlik merkezlerimizi artık üniversitelerimizde açma fikri geliştirdik. Sayın rektörümüz de hemen heyecanını ortaya koydu. İlk gençlik merkezimizle ilgili protokolü Ege Üniversitesi ile imzalayacağız." diye konuştu.

Kendisinin öğrenci olduğu dönemde bir üniversite topluluğu kurduğunu ve destek almadan önemli faaliyetler yaptıklarını kaydeden Kasapoğlu, bu nedenle imkansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini anlattı.

Kasapoğlu, gençlik merkezleriyle gençlere kendilerini geliştirme şansı verildiğini belirterek, "Gençlerimize çok güveniyorum. Gençlerimize biz ne kadar imkan sunarsak, onlar bu ülkeyi, bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyayacaktır. O yüzden bizim bakanlık olarak tüm imkanlarımız gençlerimiz için, üniversitelerimiz için. Bunları seferber etmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerle yapacakları iş birliklerini artıracaklarını kaydeden Kasapoğlu, son 17 yılda Türkiye'de spor alanında tesisleşme sayısı ve kalitesinin Avrupa'nın önünde olduğunu aktardı.

Bu tesislerin kullanımı konusunda zaman zaman öz eleştiri yaptığını dile getiren Kasapoğlu, "Maalesef toplumumuzdaki spor alışkanlığı yeteri kadar değil. Bu alışkanlığı yaymak zorundayız." şeklinde konuştu.


- Rektör Budak'tan talepler


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile devletin desteğini yanlarında hissetmenin motivasyonlarını artırdığını belirtti.

Üniversite olarak, "Olimpik Sporcu Fabrikası" projesine talip olduklarını kaydeden Budak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde tek olan doping merkezine adeta bir sigorta işlevi görecek ikinci bir doping kontrol ve analiz laboratuvarı projesine de talibiz. Bununla ilgili olarak altyapımızı hazırladık. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olan Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezini açtık. Ancak alet ve ekipman eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizin karşılanmasını sizlerden talep ediyoruz."

Budak, Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü tekrar yapılandırdıklarını, kendisinin de basketbol ile futbol takımlarında mücadele ettiğini kaydetti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, "Üniversite Gençlik Merkezi (Genç Ofis) Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İşbirliği Protokolü"nün imza töreni gerçekleştirildi.


- Spor malzemesi dağıtım töreni


Protokol imza töreninin ardından Ege Üniversitesi kampüsüne geçen Bakan Kasapoğlu, 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği Edebiyat Fakültesindeki dersliğin açılışını gerçekleştirdi.

Kampüs içinde yürüyerek öğrencilerle sohbet eden Kasapoğlu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde gerçekleştirilen spor malzemesi dağıtım törenine katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin aldıkları eğitim kadar, katıldıkları sosyal etkinlikler ve projelerin de çok önemli olduğunu söyledi. Dünyada acımasız bir rekabet yaşandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, bu konuda gençlerin donanımlı olması gerektiğini kaydetti.

Kasapoğlu, yeni dönemde bakanlık olarak yatırımlarında eğitim camiasıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Gençlerimizin daha çok okumasını istiyoruz. Sanal ortamın cazibesi bizi zaman tüketimi konusunda iyiye götürmüyor. Spora, kitap okumaya ve sanatsal aktiviteye zaman ayırmanızı ve bunları gerçekleştirmenizi sizden istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

Kampüsteki bir kafede gençlerin masasına oturan ve çay ısmarlayan Bakan Kasapoğlu, öğrencilere Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" isimli kitabını hediye etti.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:32
  1. Ege Üniversitesi
  2. Gençlik Merkezleri
  3. Gençlik ve Spor Bakanı
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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