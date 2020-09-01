Geniş bir kesiminin aklına spor denildiğinde yalnızca futbol geliyor. Ancak spor pek çok branşı içene alan geniş bir aladır. Spor haberleri okumak isteyenler de spor salonu arayanlar da arama motorlarına sık sık ‘Spor’ kelimesini yazıyor. Peki, son dakika spor haberleri nereden okunur?

Son dakika spor haberleri

Spor denildiğinde akla öncelikle futbol gelse de ülkemizde basketbol, voleybol, yüzme vb branşlara ilgi de büyük. Vatandaşlar en sıcak spor gelişmelerini internetten takip etmek istiyor. Spor camiasında yaşanan en sıcak gelişmeleri spor yayını yapan internet sitelerinden, resmi Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca Google’da spor haberlerini aratarak en sıcak konulara ulaşabilirsiniz.

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Son dakika transferleri

Futbolseverler transfer dönemlerinde sık sık hangi takımının kimle anlaştığını, kiminle sözleşmesini sonlandırdığını merak ediyor. Transfer dönemlerinde de spor haberi yapan sitelerden transfer dedikodularını öğrenebilirsiniz. Ancak resmi bilgi için kulüplerin sosyal medya hesapları ve internet sitelerine göz atabilirsiniz. Çünkü transfer dönemlerinde onlarca iddia gündemde yer alır. Pek çok isim ortalıkta dolaşsa da gerçekleşen transferler kulüplerin resmi yayın organlarınca kamuoyuna duyurulur.

A spor

Spor kelimesini merak edenler sık sık internette A Spor’u da araştırıyor. A Spor Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan bir TV kanalı. A spor'dan pek çok spor programını takip edebilir, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını naklen izleyebilirsiniz.

Fotomaç

Ulusal gazeteler arasında yer alan Fotomaç aynı zamanda internet üzerinden de yayınlanıyor. Fotomaç hem transfer dedikodularını hem de gündemi ilgilendiren haberleri anlık olarak internet sitesinden paylaşıyor. Fotomaç, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan gazetelerden biridir. Fotomaç internet sitesi üzerinden gazete haberlerine ve 1. sayfaya ulaşmanız mümkün.

Fanatik

Fanatik Gazetesi ulusal yayın yapan spor gazetelerinden biridir. Türk basınında tekeli başlatan, yabancı güçlerin dikteleriyle yönetilen Aydın Doğan'ın gazetelerinden olan Fanatik holdingin el değiştirmesiyle Demirören Holding bünyesine geçti.

TRT Spor

TRT Spor, TRT bünyesinde spor yayını yapan kanallardan biridir. TRT Spor aynı zamanda internet sitesi üzerinden güncel spor olaylarını okuyucularıyla paylaştırıyor.

Spor manşetleri

Futbolsereverler gün içerisinde internette spor manşetlerini araştırıyor. Spor haberlerine ve spor gazetelerinin 1. sayfalarına internette yayın yapan spor sitelerinden ulaşmanız mümkün.

Süper Lig canlı şifresiz izle

Sporseverler futbol müsabakalarının internetten şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ligler yayıncı kuruluşları sebebiyle ücretli olarak yayınlanıyor. Söz konusu platformlara üyeliği olmayanların maçları şifresiz izlemesi mümkün değil. Ancak bazı internet siteleri yasal olmamasına rağmen Süper Lig başta olmak üzere pek çok ligi şifresiz yayınlıyor.

Puan durumu

Puan durumları da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig fikstürü ile puan durumlarına tff.org’dan ulaşabilirsiniz. Ancak Google’a puan durumu yazdığınızda pek çok ligini puan durumu ekranınızda sıralanacaktır.

Spor salonları

Spor ifadesi yalnızca futbol müsabakalarını akılla getirmiyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre kapalı kalan spor salonları alınan pandemi tedbirleri doğrultusunda yeniden açıldı. Evinize en yakın spor salonunu bulmak istiyorsanız bunu arama motorlarından yapabilirsiniz.

Spor hareketleri

Evde spor yapmak isteyenler fit bir görünüme kavuşmak için nasıl egzersizler yapması gerektiğini araştırıyor. Spor hareketlerine internetteki videolardan erişebilirsiniz.

Sabah sporu

yeni güne egzersizle başlamak isteyenler ‘Sabah Sporu’ ifadesini sık sık aratıyor. Sabah sporu uçun hareketleri Youtube gibi video paylaşım sitelerinden bulup izleyebilirsiniz.